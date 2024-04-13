Исследование: ежедневное потребление авокадо не связано с набором веса

Ежедневное потребление авокадо помогает снизить потребление натрия и есть больше полезных жиров. Об этом сообщает Health.

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Авокадо богато полезными жирами и антиоксидантами, однако из-за высокого содержания жиров и калорий некоторые избегают его, опасаясь набора веса. Эксперимент с участием 1008 человек с абдоминальным ожирением, который продлился полгода, показал, что этот страх, вероятно, не имеет оснований.

Участников разделили на две группы: одна ела авокадо каждый день, а вторую попросили ограничить употребление этого фрукта двумя в месяц. В остальном они питались как обычно, без ограничений. Первой группе также предложили рецепты на основе авокадо и идеи сервировки.

После шести месяцев употребления авокадо рацион испытуемых стал лучше соответствовать представлениям о здоровом питании: они стали есть больше овощей и полезных жиров, а также уменьшили долю вредных жиров, сахара, натрия и рафинированного зерна. Однако вес испытуемых существенно не изменился. Это означает, что потребление авокадо не увеличивает и не уменьшает вес или жир на животе.

Ученые считают, что вместо того, чтобы добавить в бургер кетчуп с высоким содержанием натрия, испытуемые, возможно, выбрали вместо этого свежий авокадо. Или, возможно, они предпочли на завтрак смузи из авокадо вместо тарелки рафинированных хлопьев.

Результаты означают, что ежедневное употребление авокадо не вредит здоровью или фигуре и может быть повысить качество диеты. Ученые рекомендовали использовать пюре из авокадо в качестве намазки для сэндвича, добавлять его в заправку для салатов, использовать при приготовлении шоколадных десертов.