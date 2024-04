Ученые выяснили, почему люди не любят ждать

Ученые из Чикагского университета обнаружили, что страх перед неизвестностью и неопределенностью провоцирует у людей стресс, связанный с ожиданием. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

В ходе исследования добровольцы должны были сделать выбор между несколькими гипотетическими сценариями. Первый из них касался оплаты труда. Участникам было предложено распланировать свой рабочий день одним из двух способов: выполнить весь объем рабочих задач сразу, без длительных перерывов, или сделать большой перерыв при условии уменьшения общего объема работы на четверть. Оплата труда при этом была одинаковой в обоих случаях.

В рамках второго сценария ученые предложили испытуемым подумать, как бы они завершили часовую работу над важным рабочим отчетом накануне отпуска — сверхурочно (без оплаты) или по возвращении (с оплатой).

Результаты опроса показали, что большинство участников во всех случаях предпочли бы завершить работу быстрее, даже если это не предполагало бы дополнительной оплаты. Ученые объяснили, что неизвестность и неопределенность естественным образом вызывает у людей стресс, связанный с необходимостью ждать. Чтобы избавиться от ощущения тягостного ожидания и получить немедленное «вознаграждение», человек может осознанно «спешить», несмотря на сомнительную выгоду от таких действий в долгосрочной перспективе.