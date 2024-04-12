Российские ученые разработали средство для быстрой остановки кровотечений

Русские ученые разработали инновационное средство на основе модифицированной гиалуроновой кислоты, способное останавливать кровотечения всего за 10-15 секунд.

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Этот продукт, названный «КомбоСпас», был создан совместно исследователями из Москвы и Рязанского государственного медицинского университета. В его основе лежит уникальное свойство гиалуроновой кислоты поглощать воду и инициировать процесс свертывания крови.

Такой быстрый эффект значительно превосходит время действия текущих гемостатиков, которые обычно требуют 2,5 минуты для остановки кровотечения. Предполагается, что «КомбоСпас» найдет применение не только в медицинских учреждениях, но и при аварийных ситуациях, таких как ДТП, где требуется быстрая помощь при ранениях.

Планируется, что после прохождения клинических испытаний, средство получит государственную регистрацию как медицинское изделие, и ученые продолжат разрабатывать оптимальные методики его применения.

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