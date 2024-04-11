Российские медики разработали вещество для моментальной остановки крови

Группа учёных и Москвы и Рязани разработали средство для почти мгновенной остановки кровотечения.

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Учёные из Москвы и Рязанского медицинского университета создали новое средство под названием «КомбоСпас», которое может останавливать кровотечения всего за 10-15 секунд. Это основано на модификации гиалуроновой кислоты, которая быстро связывает воду и инициирует свёртывание крови.

Существующие методы занимают минимум 2,5 минуты, в то время как «КомбоСпас» демонстрирует уникальную скорость действия. Проект уже прошёл первичные испытания, и исследователи планируют более обширные испытания перед официальным внедрением.

Кроме того, они подали заявку на патент и планируют использовать материал не только для остановки кровотечений, но и для борьбы с микроорганизмами в ранах. После государственной регистрации как медицинского изделия, Рязанский медицинский университет планирует разработать наиболее эффективные методы применения.