Ученые разрабатывают гидрогелевые капсулы от диабета

Высокотехнологичный препарат сможет компенсировать дефицит инсулина у людей с сахарным диабетом первого типа. Разработке нет аналогов в стране.

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Помочь диабетикам могут инсулин-продуцирующие клетки. Их получают из плюрипотентных стволовых клеток, которые часто погибают под действием иммунной системы в организме. Чтобы этого избежать нижегородские ученые синтезируют гидрогелевые капсулы с инсулин-продуцирующими β‑клетками, полученными в центре физико-химической медицины в Москве.

Капсулы защитят клетки благодаря механической поддержке и полупроницаемой мембране. В капсулы встроят биомолекулы и факторы роста для выживания клеток.

Структуру и свойства микрокапсул ученые подберут путем 3D-моделирования. Тестировать лекарство будут в НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ.

Доклинические исследования проведут не менее чем на 30 животных в 2027 году.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородские ученые разработали математическую модель для борьбы с пандемиями.