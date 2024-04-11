В яйцах сапсанов найдены высокие концентрации антигорючих веществ

Международная команда исследователей изучила яйца сапсанов, собранные в Северной Америке в 1984–2016 гг. Оказалось, что в них хранятся высокие концентрации антигорючих веществ — антипиренов, причем многие из них давно сняты с производства. Вероятно, вещества выделяются из выброшенных материалов и попадают в яйца от матери.

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Антипирены найдены и в других видах, находящихся под угрозой вымирания — красных пандах и косатках. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.Антипирены — это химические вещества, добавляемые в мебель, электронику и другие повседневные товары. Они понижают горючесть пластмассы, тканей и древесины. Однако антипирены часто выделяются из материалов и попадают в окружающую среду. Ученые давно исследуют, как эти вещества влияют на водную среду, однако работ по воздействию антипиренов на экосистемы суши практически нет.

Международная команда исследователей решила выяснить, как антипирены влияют на наземных животных. В качестве объекта они выбрали сапсанов — хищников, распространенных по всему миру. Ученые измерили концентрацию старых и новых антипиренов в яйцах сапсанов, собранных в разных ареалах по всей Северной Америке с 1984 по 2016 годы. Чаще всего в образцах встречались полибромированные дифениловые эфиры, причем в самых высоких концентрациях — несмотря на то, что производство основных смесей этих веществ прекратилось в Северной Америке в 2013 году. Часто попадался и гексабромциклододекан. Этот антипирен был выведен с рынка Северной Америки в 2012 году, однако содержался в большинстве яиц сапсанов, и за период исследования его концентрация не снизилась ни в одном из ареалов.

Исследователи объяснили продолжающееся влияние антипиренов. Эти вещества выделяются из материалов, которые выбросили после использования в то время, когда действовало производство многих антипиренов. Кроме того, многие вещества со временем накапливаются в морских и наземных пищевых цепочках и могут попадать в яйца от матери. В отличии от водных экосистем, суша хранит высокие уровни антипиренов в течение долгого времени.

Сапсан — далеко не единственный вид, загрязненный антипиренами. В прошлом году Институт экологической научной политики США опубликовал список из более чем 150 видов диких животных на всех континентах, зараженных старыми и новыми антипиренами. В перечень вошли косатки, красные панды, шимпанзе и другие виды, находящиеся под угрозой вымирания.