Раскрыт вред частого употребления алкоголя для женщин

У женщин молодого и среднего возраста, как оказалось, выше риск развития ишемической болезни сердца при употреблении более одного алкогольного напитка в день. Ещё больше этот риск возрастает у тех, кто выпивает более трёх напитков в сутки.

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Одна команда учёных решила провести исследование, направленное на изучение разных уровней употребления алкоголя. Эксперты собрали данные около 189 тысяч женщин и 243 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Они получали помощь в Kaiser Permanente в период с 2014 по 2015 год.

Опираясь на федеральные стандарты, специалисты классифицировали потребление алкоголя участниками как низкое (от одной до двух порций в неделю для мужчин и женщин), умеренное (от трех до 14 порций в неделю для мужчин и от трех до семи порций для женщин) или высокое (15 и более порций алкоголя в неделю). Также участники были разделены на непьющих и на злоупотребляющих алкоголем (если в течение последних трёх месяцев они выпивали более четырёх (для мужчин) или трёх (для женщин) алкоголя за день).

За всеми участниками исследования наблюдали в течение четырёх лет.

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Выяснилось, что у мужчин, сообщивших о высоком употреблении алкоголя, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была на 22%, чем у тех, кто пил умеренно. С другой стороны, женщины, употребляющие много алкоголя, имели на 29−45% больший риск возникновения болезней сердца, чем женщины, которые пили в умеренных количествах.

Особенно высок шанс столкнуться с сердечными проблемами был у людей в запое. У женщин этот риск повышался на 68% по сравнению с теми, кто употреблял алкоголь умеренно.