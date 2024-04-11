Найдена генетическая мутация, снижающая риск болезни Альцгеймера на 70%

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выявили мутацию гена, которая снижает вероятность развития болезни Альцгеймера на 70%. «Защитный» вариант обнаружили в гене FN1, который вырабатывает белок фибронектин.

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Фибронектин присутствует в гематоэнцефалическом барьере – оболочке, которая контролирует поступление веществ в головной мозг и из него. Он также играет ключевую роль в заживлении ран и восстановлении тканей.

У пациентов с болезнью Альцгеймера этот белок присутствует в больших количествах. Считается, что избыток фибронектина мешает мозгу избавляться от другого белка, известного как амилоид. Он слипается и позже превращается в бляшки – характерный признак деменции.

Исследование показало, что мутация в гене FN1 предотвращает накопление фибронектина на гематоэнцефалическом барьере. Очевидно, это препятствует развитию болезни Альцгеймера.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 11 тысяч человек и обнаружили, что у носителей мутации риск развития болезни ниже на 71%. У тех, у кого заболевание все же началось, мутация замедляла его прогрессирование в среднем на четыре года.

Открытие может стать основой для разработки новых методов профилактики и лечения заболевания. Препараты, имитирующие действие генетической мутации, смогут улучшить состояние больных, сообщает The Independent.

Ранее ученые выявили взаимосвязь между диабетом и болезнью Альцгеймера. Употребление жирной пищи запустило у мышей симптомы, характерные для деменции.