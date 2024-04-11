Ученые выяснили, как отпуск влияет на чувство времени людей и их отношение к работе

Из-за пандемии коронавируса множество сотрудников различных британских компаний оказались в ситуации, когда им платили за то, что они не работали. Вот как это повлияло на их внутреннее состояние.

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Результаты исследования с участием 35 человек, которые были отправлены в оплачиваемый отпуск в пандемию, показали, что не всегда отдых положительно влияет на нас. Для кого-то такой перерыв в работе создал возможности для размышлений и роста, но большинство чувствовало себя неуверенно и было дезориентировано.

Чаще всего в отпуск выходили работники сферы гостеприимства и развлечений, причем особенно пострадали молодые сотрудники и сотрудники старшего возраста.

Некоторые люди воспринимали такой отпуск как расслабляющий отдых от стрессов на работе или время, чтобы попробовать новые хобби. Один менеджер кафе использовала этот период, чтобы научиться креативно писать и танцевать (с помощью онлайн-занятий).

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Однако для большинства отпуск всё-таки был дезориентирующим периодом. Это показывает, насколько в действительности повседневные ритмы и самоощущение многих людей связаны с работой. Некоторые переживали отсутствие работы особенно остро. Эбигейл, шеф-повар изысканной кухни, во время этого периода не могла ничем заполнить своё время, так как чувствовала себя виноватой из-за того, что ей платят за ничегонеделание. А работа ей нравилась.

Лидия, работница розничной торговли, обнаружила, что не может поддерживать свои нормальные циркадные ритмы и начала вести ночной образ жизни. Её циркадные ритмы пришли в норму только после того, как она и её партнёр вернулись на работу.

Кому-то пришлось искать альтернативные источники дохода, поскольку 80% зарплаты в отпуске не покрывали их расходы на жизнь.

Как и многие участники исследования, Элисон, которая использовала отпуск, чтобы научиться танцевать и писать, рассказала, как время помогло ей пересмотреть свое отношение к работе. В частности, она поняла, что жизнь — это не работа, хотя раньше она была её жизнью.