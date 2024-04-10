Ученые нашли безопасный способ исправить вкус горьких лекарств

Американские ученые из Центра химии ощущений Монелла в Филадельфии нашли способ улучшить вкус некоторых лекарств, которые особенно тяжело принимать из-за их нестерпимой горечи. Исследование опубликовано в журнале Clinical Therapeutics (CT).

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Команда обнаружила, что препарат от диабета росиглитазон может частично блокировать горький вкус, что облегчает лечение этими медикаментами.

Исследователи провели эксперименты по тестированию вкуса на участниках исследования в США и Польше и обнаружила, что добавление росиглитазона к лекарствам уменьшает горечь у многих, но не у всех участников испытаний.

Результаты также показали, что наличие большего количества блокаторов на выбор поможет полностью подавить горечь многих типов лекарств для широкого круга групп населения. Смеси нескольких блокаторов могут помочь достичь стандарта горечи от низкого до нулевого даже для самых горьких на вкус лекарств.

По словам ведущего автора исследования доктора Ха Нгуена, хотя росиглитазон действует не на всех людей одинаково, он представляется очень перспективным, поскольку уже одобрен во всем мире для применения.

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