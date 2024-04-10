Ученые предложили новый метод диагностики генетических заболеваний

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора провели исследование по использованию трансдифференциации клеток человека с последующим секвенированием РНК для диагностики моногенных нарушений. Этот подход позволил выявить диагноз у 25.4% пациентов в группе случаев с не определенными заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Human Genetics.

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Для достижения диагностического успеха в исследовании генетических нарушений часто требуется функциональное исследование, такое как секвенирование РНК, которое позволяет анализировать экспрессию генов в клетке. Однако эффективность этого метода ограничена выражением заболеваний-ассоциированных генов в клетках, доступных для биопсии, таких как кровь или фибробласты кожи.

Для преодоления этой проблемы исследователи преобразовали фибробласты из биопсий кожи в нейроны путем трансдифференциации. Это позволило активировать экспрессию генов, специфичных для нейронов, и повысить вероятность точной характеристики мутаций, вызывающих заболевание.

Для клинической проверки ученые использовали этот метод для группы из 71 человека с неврологическими фенотипами с нераспознанными заболеваниями. Секвенирование РНК позволило установить диагноз у 18 человек (25.4%); пять из них не могли быть диагностированы только с использованием фибробластов.