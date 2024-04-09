Ученые выяснили, какой чай эффективно борется с коронавирусом

Ученые из Университета Джорджии заявили о том, что бездобавочный чай может действовать как инактиватор SARS-CoV-2 в слюне, что может снизить риск проникновения вируса в нижние отделы дыхательной системы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Food and Environmental Virology (FEV).

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Цель исследования заключалась в изучении антибактериальных и противовирусных свойств пяти различных сортов чая: зеленого, черного, малиново-имбирного, эвкалиптового и мятного. Ученые приготовили напитки без добавления молока и сахара, используя один чайный пакетик каждого сорта на чашку.

После настаивания в течение десяти минут, чай добавляли в пробирки с образцами слюны зараженных коронавирусом людей. Результаты эксперимента показали, что все пять видов чая снизили активность вируса как минимум на 96% в течение 10 секунд контакта с образцами слюны. Наиболее высокий противовирусный эффект проявил черный чай, который снизил активность SARS-CoV-2 на 99,9%.

Ученые отмечают, что вирус первоначально размножается в полости рта и ротоглотке, и инактивация чаем может предотвратить его проникновение в нижние отделы дыхательной системы. Полифенолы, содержащиеся в чае, вероятно, являются ключевым фактором, обуславливающим его противовирусные свойства. Для подтверждения эффективности чая как средства борьбы с коронавирусной инфекцией в реальных условиях требуются дальнейшие клинические исследования.

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