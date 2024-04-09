В России не хватает хирургов, способных оперировать нерожденных младенцев

Главный неонатолог Минздрава, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета профессора Дмитрий Иванов рассказал «Парламентской газете», что в настоящее время детей в материнской утробе могут прооперировать по медицинским показаниям в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

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Однако отдельной специальности «внутриутробный хирург» в РФ нет. В операции участвуют врачи разных специальностей: хирург, акушер, врач лучевой диагностики.

По словам профессора, фетальная медицина является одним из высокотехнологичных разделов перинатальной охраны плода, подразумевающий оперативное вмешательство у плода в утробе матери. Это направление развивается в России стремительно.

Иванов отметил, что в перинатальном центре Педиатрического университета такие операции проводят врачи, долгое время занимавшиеся хирургией, акушерствова, ультразвуковой диагностики. В вуз приезжают врачи из других регионов.

Эксперт подчеркнул, что из-за участия в операциях нерожденных младенцев врачей разных специальностей возникают юридические моменты, кто в этом случае из них отвечает за здоровье малыша.

Профессор рассказал, что могут встречаться пороки развития любого органа. Смысл такого медицинского вмешательства в том, чтобы прервать возможные последствия, которые будут уже у рожденного ребенка, если операцию не сделать.

Операция, по словам Иванова, несет определенные риски: у женщины могут начаться роды и родится недоношенный ребенок. Также у будущей мамы может произойти отслойка плаценты, кровотечение. В связи с этим любое внутриутробное вмешательство производится по медицинским показаниям и когда потенциальная польза превышает потенциальный риск.