Дружественная поддержка помогает не переедать из-за стресса

Ученые, сделавшие такие выводы, уверены, что их открытие поможет найти новые методы борьбы с перееданием из-за эмоциональных трудностей.

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Ученые выяснили, что люди, испытывающие стресс, реже переедают, если чувствуют поддержку близких людей. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного университета в Чунцине, сообщает Nutrients.

Исследователи отметили, переедание – частая поведенческая реакция человека, испытывающего стресс или эмоциональные переживания. Несмотря на то, что привычка кажется безобидной, в долгосрочной перспективе это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Китайские ученые постарались найти новые методы борьбы с перееданием, обусловленным стрессом. Они провели эксперимент с участием 274 человек, которых разделили на четыре группы.

В одной из групп людей поддерживали лучшие друзья, во второй – незнакомые люди, люди из третьей группы должны были поддерживать себя сами, а четвертую группу сделали контрольной.

После участников подвергли стрессовым ситуациям и предлагали на выбор разные блюда. Оказалось, люди, кто чувствовал поддержку друзей, выбирали менее калорийные блюда и ели меньшие порции.

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