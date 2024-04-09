Американские ученые нашли простой способ избавления от ночных кошмаров

Американские ученые нашли простой и доступный каждому способ избавления от ночных кошмаров. Так, исследователи из Техасского университета провели эксперимент с участием 82 добровольцев.

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Как говорится в Scientific Reports, испытуемые носили специальные фитнес-браслеты в течение шести месяцев. Так ученые фиксировали частоту сердечных сокращений и движений тела во сне. Также учитывались данные, сколько упражнений добровольцы выполняли каждый день.

В результате выяснилось, что те, кто занимался спортом больше, спят лучше и проводят в глубокой фазе сна больше времени.

Именно в эту фазу происходит восстановление организма и перезарядка. В результате они были удовлетворены качеством своего сна, а кошмары им снились реже.

Днем они чувствовали себя энергичными и менее напряженными.

Ученые считают, что именно физическая активность не менее часа в день помогает лучше спать и сократить общее время, когда человек видит сны. Также физическая активность помогает справиться со стрессом, вызывающим кошмары.

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