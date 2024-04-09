Ученые выявили новые иммунные В-клетки, не способные вырабатывать антитела к возбудителям болезни

Ученые выявили в организме человека новый класс иммунных В-клеток, которые не могут вырабатывать антитела к возбудителям болезней. В результате их накопления в организме развиваются хронические инфекционные заболевания, рассказали ученые из австралийского Университета Монаша.

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Выявить неизвестный ранее класс иммунных клеток удалось в ходе изучения того, как заражение лимфоцитарным хориоменингитом (LCMV) влияет на работу иммунных клеток грызунов. Как оказалось, в ходе развития хронической формы этого заболевания меняется работа B-клеток, и они не могут выполнять свои функции.

Это результат накопления в организме ранее неизвестного подвида этих клеток. В частности, нарушения были отмечены в работе сигнального белка IFNA-1, который запускает иммунную реакцию на вирусы.

Теперь ученые намерены изучить эти участки ДНК, чтобы понять, как именно их активация ведет к появлению сбоев в работе B-клеток.

Напомним, в России открыли средство, которое можно использовать для лечения рака. Также сообщалось, что по мнению ученых, риск рецидива рака кишечника сокращает употребление кофе.