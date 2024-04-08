Российский школьник разработал приложение для коррекции нервных тиков у детей

Победитель международного научного конкурса в Китае Кирилл Баринов сообщил ТАСС, что разработал приложение для фиксации лицевых нервных тиков с помощью веб-камеры.

На конкурсе BYSCC 2024 в Пекине Кирилл представил свой проект устройства для борьбы с нервными тиками для детей методом биологической обратной связи (БОС) на платформах Windows и Android. Электроды улавливают появление тика и останавливают, например, показ фильма. Для возобновления просмотра нужно успокоиться, чтобы избавиться от сокращений мышц. В результате, как думает инноватор, ребенок учится контролировать свои непроизвольные движения. Теперь Баринов, который учится в 11 классе Астраханского технического лицея, работает над развитием этого проекта.

"Я разработал приложение, которое позволяет фиксировать нервные тики с помощью веб-камеры, что позволяет проводить БОС-терапию без использования каких-либо устройств, - рассказал изобретатель. - Такой способ подходит только для лицевых нервных тиков. Мне кажется, что людей именно с лицевыми нервными тиками большинство и такие тики очень заметны, в отличие, например, от подергивания ногой, но из-за большого количества лицевых мышц и маленького размера, их довольно сложно отслеживать с помощью ЭМГ-датчика (ЭМГ - электромиография, прим. ТАСС)".

Он утверждает, что веб-камера может отследить 468 точек на лице и следит практически за каждой мышцей.