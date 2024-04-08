Ученые обнаружили связи между генетикой и употреблением алкоголя

Команда учёных из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали набор данных о более чем 3 миллионах человек. Оказалось, что на употребление алкоголя на самом деле влияют генетические факторы.

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Эксперты в ходе нового исследования провели анализ генетических данных 3 миллионов участников исследования 23andMe, сосредоточив внимание на трёх конкретных небольших фрагментах ДНК. Эти фрагменты известны также как однонуклеотидные полиморфизмы, или SNP. Варианты этих конкретных SNP «защищают» от определённого поведения, связанного с алкоголем. Например, от его чрезмерного употребления, от расстройств, связанных со спиртным, и пр.

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Один из рассмотренных вариантов SNP очень редок: он был обнаружен у 232 человек из 2 619 939 европейских когорт, 29 из 446 646 латиноамериканских когорт и у 7 из 146 776 афроамериканцев. Эти варианты влияют на усвоение организмом человека этанола.

Люди, у которых есть минорный аллельный вариант SNP, очень быстро превращают этанол в ацетальдегид. Это приводит к множеству негативных последствий. В частности, к тошноте, а также к похмелью, которое наступает почти сразу.

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