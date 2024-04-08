Томские ученые разработали импланты для костной ткани

Как отметили авторы разработки, это мягкий металлотрикотажный имплант, который является травматичным для пациентов. В то же время он ускоряет процесс заживления.

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Новый разработанный российскими учеными имплант представляет из себя дугообразно изогнутую пластину из пористо-проницаемого никелида титана и импланта из металлотрикотажа. Никелидтитановая проволока по толщине не превышает человеческий волос, но в то же время он сверхэластичный.

Благодаря этому материалу создается междуслойное пространство для активного роста замещающих тканей.

Что касается металлотрикотажа, он позволяет зафиксировать пластину из пористого никелида титана в требуемом положении. При этом он препятствует ее смещению в раннем послеоперационном периоде.

Еще одно преимущество материала – из него можно выкроить имплант любого размера.