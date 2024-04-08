В РФ создали уникальную методику восстановления после кесарева сечения

Акушеры-гинекологи Сеченовского центра материнства и детства впервые в мире применили структуру плаценты (амниотическую оболочку) для заживления рубца на матке пациентки после кесарева сечения. В этой тонкой пленке есть стволовые клетки, она улучшает регенерацию тканей и снижает частоту осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского университета. Новая методика уже получила два патента.

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Врачи ожидают, что такая методика будет помогать женщинам вынашивать ребенка после кесарева сечения. С этого года Биобанк Института регенеративной медицины и Клиника акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева начинают сбор и хранение амниотических оболочек для научных исследований.

Новый способ реконструктивной операции на матке содержит в своей основе 2 пункта. Первый - это наложение особенного шва. Второй - специалисты подключают источник собственных стволовых клеток, коллагена и фибробластов.

По словам директора Клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева Анатолия Ищенко, при кесаревом сечении на матке формируется рубец, и он должен быть хорошим, состоятельным, если женщина хочет еще родить ребенка. Однако в определенных случаях он истончается, и тогда он угрожает женщине при следующих беременностях и родах, возникшие проблемы могут быть катастрофическими.

"Поэтому мы используем специальные рассасывающиеся анкерные нити с насечками, которые как бы "вцепляются" в ткани, и накладываем шов от центра к бокам, чтобы избежать сильного натяжения", - говорит Ищенко.

Профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 ИКМ им. Н.В. Склифосовского Леонид Александров в свою очередь уточнил, что амниотическая оболочка может способствовать регенерации тканей и формированию полноценного рубца.

"Она имеет антимикробный эффект и выполняет множество функций, в том числе выработку биологически активных веществ, включая вазоактивные пептиды, факторы роста и цитокины. Кроме того, она не обладает иммуногенными свойствами", - пояснил он..

По словам ученых, создана идеальная нативная коллагеновая матрица со стволовыми клетками.