Ученые рассказали, когда интим максимально полезен для здоровья

О пользе регулярных занятий любовью ученые говорят давно и много. Хотя сомневающихся — достаточно. Но точно можно утверждать одно: если интим и не полезен, то отказ от него однозначно негативно сказывается на физическом и психическом здоровье. А недавно исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что интим может быть особенно полезен в некоторых ситуациях.

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Лекарство от стресса

Занятия любовью помогают снизить уровень стресса. То есть они поднимает настроение и помогает получить психологическую разрядку. Но на этом положительные эффекты интима не заканчиваются. Дело в том, что стресс — это не просто дискомфортное ощущение, а настоящий враг нашего здоровья. Особенно для сердечно-сосудистой системы.

Для здоровья сердца

Из-за гормонов стресса сужаются сосуды, что повышает артериальное давление и заставляет наше сердце работать под большей нагрузкой. Интим же вызывает выброс эндорфинов, которые борются со стрессом и снимают его негативные последствия для организма. Кроме того, они также обладают болеутоляющим эффектом, что может быть актуально, если из-за стресса разболелась голова или ноет сердце. Так что врачи советуют регулярно заниматься любовью. Ведь это не только приятный способ провести время, но и эффективный метод заботы о своем (и чужом) здоровье.