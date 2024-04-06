Ученые выявили 4 типа сна

Исследователи проанализировали данные, собранные среди 3683 участников за период с 2004 по 2006 год, а также провели последующий опрос в период с 2013 по 2017 год. Их целью было изучение влияния характера сна на уровень усталости в течение дня и наличие хронических заболеваний у индивидуумов.

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На основе различных условий и показателей сомнологи выделили четыре основные категории спящих: «оптимальные спящие», «спящие с бессонницей», «спящие в выходные» и «дремлющие».

Результаты показали, что большинство участников (77%) сохраняли свой тип сна со временем. Особенно стабильными оказались те, кто страдал от бессонницы или дремал.

Дополнительный анализ показал, что у людей, страдающих бессонницей, риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, депрессия и слабость, был значительно выше (на 28-81%).

Также было обнаружено, что у тех, кто спал в любое время, повышенный риск развития диабета, рака и слабости. Однако сон в выходные дни не показал значимой связи с хроническими заболеваниями.

Исследование также выявило, что люди с более низким уровнем образования и безработные чаще страдают от бессонницы, в то время как пожилые люди и пенсионеры чаще склонны к дремоте. Результаты этого исследования подчеркивают важность здорового сна и указывают на необходимость уделения внимания проблеме бессонницы для предотвращения развития серьезных хронических заболеваний.

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