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Ученые доказали, что ожирение может наступить из-за генов

Команда британских ученых из Кембриджа заявила об обнаружении генов, которые существенно повышают риски ожирения, говорится в статье журнале Nature Genetics. При этом подчеркивается, что влияние этих генов зачастую не проявляется вплоть до второй половины жизни человека.

Ученые доказали, что ожирение может наступить из-за генов
© РИА Новости
Мы выявили два гена, оказывающих самое глубокое воздействие на риск ожирения, которое мы когда-либо видели, — рассказал автор исследования Джайлс Йео.

Как утверждают авторы исследования, речь идет о генах BSN и APBA1, они играют ключевую роль в передаче сигналов в клетках мозга и до рекордных значений увеличивают возможность набора лишней массы. Подчеркивается, что аллели гена BSN примерно в шесть раз повышают соответствующие риски, но у людей они встречаются нечасто — у одного из 6500 человек.

В пояснительной части указывается, что BSN и APBA1 также ответственны за контроль аппетита и при дегенеративных болезнях мозга могут приводить к его нарушению. Ученые считают, что открытие ляжет в основу кардинально нового способа лечения ожирения, поскольку ранее упор в этом направлении был сделан из расчета набора лишней массы в детском возрасте, а не взрослом.

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