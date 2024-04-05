Ученые доказали, что ожирение может наступить из-за генов

Команда британских ученых из Кембриджа заявила об обнаружении генов, которые существенно повышают риски ожирения, говорится в статье журнале Nature Genetics. При этом подчеркивается, что влияние этих генов зачастую не проявляется вплоть до второй половины жизни человека.

Мы выявили два гена, оказывающих самое глубокое воздействие на риск ожирения, которое мы когда-либо видели, — рассказал автор исследования Джайлс Йео.

Как утверждают авторы исследования, речь идет о генах BSN и APBA1, они играют ключевую роль в передаче сигналов в клетках мозга и до рекордных значений увеличивают возможность набора лишней массы. Подчеркивается, что аллели гена BSN примерно в шесть раз повышают соответствующие риски, но у людей они встречаются нечасто — у одного из 6500 человек.

В пояснительной части указывается, что BSN и APBA1 также ответственны за контроль аппетита и при дегенеративных болезнях мозга могут приводить к его нарушению. Ученые считают, что открытие ляжет в основу кардинально нового способа лечения ожирения, поскольку ранее упор в этом направлении был сделан из расчета набора лишней массы в детском возрасте, а не взрослом.

Ранее эндокринолог-нутрициолог Дарья Губарева заявила, что к набору веса могут привести орехи, семечки, сладкие напитки и мясные продукты. По ее словам, важно контролировать потребление этих продуктов.