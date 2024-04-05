Ученые рассказали о последствиях употребления алкоголя во время беременности

Учёные из Университета Нью-Мексико обнаружили, что даже незначительное и умеренное употребление алкоголя беременными пациентками может вызвать незначительные изменения в развитии их детей. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Alcohol Clinical & Experimental Research.

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Команда учёных провела новое исследование под руководством Людмилы Бахиревой, доктора медицинских наук, магистра здравоохранения, профессора и заместителя декана по клиническим и трансляционным исследованиям Фармацевтического колледжа Университета Нью-Мексико. Они обнаружили, что даже при небольшом или умеренном употреблении спиртного у детей могут произойти изменения в пренатальном развитии. Это включает в том числе меньшую продолжительность родов и более короткую продолжительность беременности.

Также специалисты выяснили, что влияние алкоголя на продолжительность беременности было сильнее выражено у младенцев мужского пола, а на продолжительность рождения — у девочек.

Результаты новой работы основаны были на анализе трёх проспективных исследований, проведённых в Университете Нью-Мексико в течение 10 лет. В них участвовала 281 женщина.

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