Выявлены факторы риска развития деменции, которые поддаются изменению

Повлиять на генетику или процесс старения невозможно, а это тоже факторы риска возникновения старческого слабоумия. В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications, учёные выявили факторы, играющие наибольшую роль в развитии деменции и при этом поддающиеся изменению.

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Исследования показывают, что некоторые изменения образа жизни могут снизить вероятность развития деменции. Для этого нужно сократить потребление алкоголя, соблюдать здоровую диету, заниматься физическими упражнениями, чтобы предотвратить или обратить вспять диабет. Также старайтесь избегать мест с сильным загрязнением воздуха.

В рамках нового исследования специалисты изучили снимки мозга 40 000 взрослых в Соединённом Королевстве. Возраст участников составлял от 44 до 82 лет. Из 15 факторов, связанных с риском возникновения деменции (холестерин, масса тела, кровяное давление, депрессия, курение, воспаление, слух, сон, социализация, диета, физическая активность, образование, загрязнение воздуха, диабет, частота употребления алкоголя), наиболее значимыми оказались три.

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Сильнее всего на развитие старческого слабоумия влияют частота употребления спиртного, сахарный диабет, загрязнение воздуха. После них шли сон, вес, курение и артериальное давление.

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