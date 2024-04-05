Российские ученые разработали электронные глаза для незрячих

Ученые из России разработали устройство, которое поможет видеть людям, утратившим зрение. Это электронные глаза, которые можно будет носить как очки.

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Девайс позволит видеть очертания предметов без детализации.

«Можно отличить кружку от ложки. Определить человека. Ходить за ним. Бордюры. То, что не имеет мелкой детализации», - рассказали авторы разработки порталу «МИР 24».

Также в мозг человека будет внедрен чип, считывающий сигнал, передаваемый очками, и передающий информацию с камер на зрительную кору.

Планируется, что очки будут влагозащитными.

Пока электронные очки на стадии разработки. На сегодняшний день они прошли испытания на животных. Если повторные испытания на приматах подтвердят эффективность устройства, соберут фокус-группу из людей.

До медицинской сертификации еще как минимум несколько лет.

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