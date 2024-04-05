Спортивные добавки могут снижать риск развития рака

Белковые добавки с протеином могут быть полезны для профилактики рака. Это показали авторы обзора, опубликованного в журнале Food and Humanity.

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Исследования показывают, что сывороточный протеин из спортивных добавок содержит биологически активные соединения (например, лактоферрин), с противораковым эффектом: они подавляют рост раковых клеток и укрепляют иммунную систему.

Кроме того, сывороточный белок может подавлять сигнальные пути, активные при развитии рака и способствовать самоуничтожению опухолевых клеток. Это потенциально полезно не только для профилактики, но и для усиления эффекта иммунотерапии.

Ученые призвали к более тщательному изучению противоракового действия сывороточного протеина.

До этого исследователи выяснили, что нежирное богатое белком мясо (курица, рыба) снижает риск летального исхода у людей со старческой немощностью. При этом злоупотребление красным мясом, особенно обработанным, повышало этот риск у мужчин.