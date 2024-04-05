Ученые создали искусственную кожу, восстанавливающую тактильные ощущения
Исследовательская группа под руководством доктора Йонмии Чжун из Центра биоматериалов разработала человекоподобную бионическую кожу, восстанавливающую осязание даже при полной утрате тактильных ощущений. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
В отличие от обычной искусственной кожи, сфокусированной на восстановлении структуры кожи, новое устройство использует биокомпатибельные материалы и электронные устройства для восстановления тактильных функций.
Устройство состоит из гидрогеля, содержащего коллаген и фибрин, основных компонентов кожи, а также тактильных датчиков, конвертирующих давление в электрические сигналы. Эти сигналы затем передаются через электроды к нервам, восстанавливая осязание.
Ученые успешно протестировали устройство на крысах с серьезными повреждениями кожи, обнаружив эффективное восстановление кожи и осязания. Устройство также способно адаптироваться к различным внешним давлениям, подобным ощущениям на кончиках пальцев человека.
Благодаря прямой имплантации устройства в нервы, бионическая кожа может значительно улучшить качество жизни пациентов с нарушениями осязания, а также помочь в восстановлении тактильных функций у пожилых людей.