Как морковь приобрела оранжевый цвет

Морковь приобрела оранжевый цвет в XIX веке благодаря селекции, рассказали врачи Химкинской областной больницы. В беседе с «Радио 1» специалисты подчеркнули, что изначально овощ имел фиолетовый оттенок, изредка встречались сорта белого и желтого цвета. Считается, что оранжевая морковь была выведена в дань памяти о борьбе за независимость Нидерландов.

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Как уточнили врачи, морковь богата витаминами, минералами и природными антиоксидантами, которые необходимы для здоровья. В овоще есть витамины Е, С, К, В3, В4, В5, каротин, кальций, натрий, фосфор, калий и магний. Цвет моркови зависит от содержания природных антиоксидантов. Так, оранжевые плоды больше остальных насыщены каротином.

Специалисты порекомендовали ежедневно съедать по одной моркови. Это поможет поддержать зрение и здоровье зубов. Вместе с овощем рекомендуется есть сметану, масло или сыр: так каротин лучше усвоится организмом.

Гастроэнтеролог Светлана Ермакова ранее рассказала, что пищевые волокна, из которых состоят многие фрукты и овощи, снижают риск инфекций и предотвращают некоторые виды рака. По ее словам, в день необходимо съедать 400 г фруктов и овощей. Кроме того, во фруктах и овощах содержатся железо, медь, марганец и кобальт, которые полезны для образования и развития клеток крови.