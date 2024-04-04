Ученые назвали таблетку, которая может продлить работу сердца

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели исследование и в очередной раз доказали эффективность полипиллов («поли» — от лат. «много», «пилл» — от англ. «таблетка» — прим. «ВМ»). Эти лекарственные препараты сочетают в одной таблетке действия нескольких.

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Исследователи объяснили, что уже было проведено множество экспериментов с полипиллами. Было доказано, что прием одной таблетки снижает риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе от инсультов и приступов.

Впервые в таком ключе об использовании этих лекарств заговорили еще в 1999 году. Тога внедрение полипиллов начали постепенно. Однако, несмотря на доказанную эффективность и многолетние исследования, обычные люди все еще редко принимают данные препараты.

Вашингтонские ученые доказали дополнительную пользу лекарств, сочетающих в себе эффекты нескольких. Благодаря этому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла полипиллы в обновленный список жизненно важных препаратов.

По словам авторов исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, одобрение подобных препаратов столь авторитетным ведомством может побудить правительства стран к более охотному финансированию производств. Кроме того, государства могли бы включать полипиллы в собственные системы здравоохранения. Основной причиной непопулярности препаратов в настоящее время является отсутствие непатентованного международного названия, подчеркнули ученые.

Американские ученые-врачи из Питтсбургского университета выяснили, что назначения лекарственных препаратов для борьбы с алкогольными расстройствами помогают людям с зависимостью от крепких напитков реже попадать в больницы по причинам, связанным с их диагнозом.