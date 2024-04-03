Ученые обнаружили аномалии в мозге людей с тревожным расстройством

Южнокорейские нейробиологи из Сеульского национального университета нашли характерные изменения в мозге людей с социальным тревожным расстройством. Оказалась, что при таком диагнозе увеличивается толщина мозговой коры в нескольких областях и снижается в других зонах мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Psychiatry Research: Neuroimaging (PRN).

Социальное тревожное расстройство — хроническое психическое заболевание, характеризующееся сильным страхом перед социальными ситуациями, в которых человека могут осудить, смутить или отвергнуть. Люди с этим расстройством часто испытывают чрезмерную застенчивость, тревогу и неловкость в социальных взаимодействиях.

В исследовании участвовали 36 пациентов с социальным тревожным расстройством, набранных из психиатрической амбулатории больницы Сеульского национального университета, а также 42 здоровых человека.

Результаты томографии показали, что у людей с тревожным расстройством, как правило, значительно увеличивалась толщина коры островка, верхней теменной доли, лобно-полярной коры и областей верхней височной извилины мозга по сравнению со здоровыми участниками.

Островковая доля участвует в обработке эмоций, телесных ощущений и вегетативных функций, а верхняя теменная доля играет роль в пространственной ориентации, внимании и интеграции сенсорной информации. Фронтополярная кора связана со сложными когнитивными функциями, включая принятие решений, решение проблем и интеграцию информации из разных областей мозга. Между тем, верхняя височная извилина участвует в обработке слуховой информации, понимании речи и социальном познании.

С другой стороны, участники с социальным тревожным расстройством имели тенденцию иметь уменьшенную толщину в областях левой верхней/средней лобной извилины и левой веретенообразной извилины. Левая верхняя/средняя лобная извилина участвует в высших когнитивных функциях, таких как принятие решений, внимание и рабочая память, тогда как левая веретенообразная извилина играет решающую роль в зрительном распознавании, особенно в обработке лиц и текста.

По словам авторов исследования, их открытие позволяет лучше понять связь между структурой мозга и психическими заболеваниями.