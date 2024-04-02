Как повысить качество ночного сна

Ученые из Техасского университета обнаружили, что физические упражнения помогают повысить продолжительность фазы глубокого сна, необходимой для восстановления мозговой ткани. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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В исследовании приняли участие 82 молодых добровольца. Для отслеживания уровней их физической активности и продолжительности ночного отдыха испытуемых проинструктировали носить на запястьях специальные браслеты, регистрирующие движения в пространстве и частоту сердечных сокращений.

После завершения исследования и анализа полученных данных ученые поняли, что низкоинтенсивный, умеренный и высокоинтенсивный типы физической активности оказывали положительное влияние на качество сна при условии выполнения в большем объеме. В частности, регулярные физические упражнения способствовали увеличению продолжительности фазы глубокого сна.

Глубоким сном называется одна из стадий фазы так называемого медленного или медленного-волнового сна. На этой стадии волновая активность коры головного мозга замедляется до минимума, а вместе с ней до минимальных значений падает частота сердечных сокращений, дыхания, движений глаз. Именно фаза глубокого сна является ключевой для отдыха и восстановления тканей мозга и тела.