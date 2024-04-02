Российские биологи открыли средство для лечения рака на основе хлорина

Биологи из РТУ МИРЭА (Российского технологического университета, ранее Московский институт радиотехники, электроники и автоматики) открыли средство для лечения рака на основе хлорина. Об этом пишет RT.

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Сообщается, что ученые синтезировали молекулу, которая способна захватывать радионуклид и переносить его в опухоль. Препарат на ее основе может использоваться для диагностики опухолей при захвате технеция и для проведения высокоточной терапии при захвате лютеция.

Отмечается, что препарат тестировался на животных с дозами, в 50 раз превышающими терапевтическую, однако не привел к фатальным последствиям для подопытных.

До этого стало известно, что карбонат лития предотвращает развитие тревоги и депрессии при раке.

По словам авторов исследования, полученные данные могут стать основой для разработки технологий нейропротективной терапии, направленной на устранение повреждений клеток мозга и облегчение симптомов депрессии. Отмечается, что препараты лития уже используются для лечения маниакальных фаз биполярного расстройства. Однако такие лекарства могут оказывать токсическое влияние на почки при повышении концентрации действующего вещества в организме.