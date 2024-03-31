Как связаны болезнь Альцгеймера и синдром Дауна? У ученых теперь есть ответ

Оба эти заболевания хоть и имеют разный характер, но никак не лечатся. Поэтому многие учёные пытаются понять причины, которые и вызывают патологии, чтобы можно было предотвратить их развитие. И учёные из Медицинского факультета Университета Индианы в США выяснили, что связь между этими болезнями есть.

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Что выяснили американские учёные

Как уже доказали предыдущие исследования, синдром Дауна и болезнь Альцгеймера тесно связаны — более чем у 90% людей, родившихся с этим синдромом, в 55−60 лет развивается болезнь Альцгеймера. Но в этот раз учёные из Индианаполиса выяснили, что связь между заболеваниями буквально прямая.

Оба состояния возникают из-за накопление амилоидного белка и тау-белка. А исследование показало, что в обоих случаях у опасных белков идентичная структура на уровне атомов.

Учёные считают, что это открытие в будущем может помочь людям с обоими заболеваниями, поэтому они планируют развивать эту мысль в дальнейших работах. А это исследование опубликовано в журнале Nature Structural & Molecular Biology.

Белок для внешности