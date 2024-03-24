В России впервые представили гражданский экзоскелет на 30% легче аналогов

В России представили пассивный экзоскелет «Напарник», предназначенный для гражданских лиц. Он разработан компанией «КБ ВКБМ», рассказали «Газете.Ru» представители технологического сообщества «Техпросвет Вконтакте».

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Первую в свое своем роде разработку презентовали 19 марта на площадке Кампус Профилум в рамках форма высоких технологий.

Пассивные экзоскелеты не требуют источника энергии для функционирования. Принцип их работы основан на базовых законах механики. Применение экзоскелета позволяет снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат в среднем на 50%, перенося вес груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.

По словам разработчиков, «Напарник» примерно на 30% легче аналогов и весит 4,5 килограмма, позволяя при этом переносить до 70 килограммов.

Устройство может быть востребовано в сферах в медицине, пожарной охране и тяжелой промышленности, а также среди операторов, видеографов и туристов, считают создатели.

Экзоскелет имеет модульную конструкцию, куда можно добавить третью руку, лебедку для подъема груза, подключаемые такелажные устройства и еще 23 других элемента.