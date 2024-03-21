Декомпрессия нервов как метод лечения диабетической невропатии

Исследователи из Медицинского центра Юго-Западного университета Техаса представили новый метод лечения диабетической невропатии, поражающей миллионы американцев. Хирургическая декомпрессия нервов, изначально применявшаяся при синдроме карпального канала и ишиасе, демонстрирует обнадеживающие результаты для облегчения боли у пациентов с диабетической невропатией. Публикация в Annals of Surgery описывает первое рандомизированное контрольное исследование, оценивающее эффективность этой операции у пациентов с диабетической периферической невропатией, передает Центральная Служба Новостей.

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В исследовании приняли участие 78 пациентов, разделенных на две группы для сравнения эффективности хирургического вмешательства и медикаментозного лечения. Особенностью исследования стало проведение "плацебо-операции" на одной ноге у пациентов операционной группы, что позволило обеспечить точность сравнения эффектов. Пациенты, прошедшие операцию, отметили значительное снижение боли, подтверждая эффективность метода.

Это исследование предлагает надежду на долгосрочное облегчение боли для пациентов, страдающих от хронической диабетической невропатии, и выделяет хирургическую декомпрессию нервов как важный элемент комплексного подхода к лечению. Открытия подчеркивают потенциал метода не только для снижения боли, но и для улучшения качества жизни пациентов, сталкивающихся с этим заболеванием. По мере дальнейших исследований, медицинское сообщество и пациенты смогут лучше оценить преимущества и возможности применения хирургической декомпрессии нервов в лечении диабетической невропатии.