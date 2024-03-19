Почему пожилым людям важно сохранять умственную активность?

Врач китайской и классической медицины Ирина Старкова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила о том, что пожилым людям необходимо продолжать умственную активность. Не все пенсионеры придерживаются такого правила: одни считают, что время изучения нового уже прошло, у других не получается найти мотивацию на занятия. А ведь с годами снижается концентрация внимания, ухудшается память - мириться с этим не нужно.

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«Умственная нагрузка делает мозг более пластичным и помогает избежать нарушений когнитивных функций. Она должна быть регулярной и направленной на оба полушария, то есть мозгу должно быть сложно. В качестве «зарядки» рекомендуется решать задачи, отгадывать кроссворды и сканворды. Например, при разгадывании кроссвордов активируются те части мозга, которые не задействованы при выполнении повседневных задач. Когда человек использует информацию, накопленную в течение жизни, то активизирует долговременную память и выстраивает логические цепочки», - отметила специалист.

Конечно, одних кроссвордов недостаточно, чтобы противостоять возрастным изменениям. Ирина Старкова также порекомендовала выполнять упражнение по одновременной работе обеих рук - например, рисование простых линий и геометрических фигур. Благодаря этому тоже активизируются оба полушария мозга, создаются новые нейронные связи для ускорения процесса анализа и синтеза информации. Если нужно что-то записать, то лучше вооружиться листом бумаги и ручкой - так мозг отфильтрует и лучше усвоит информацию.

«Отличный тренажер для кратковременной памяти - пасьянс. Например, аналог древней китайской головоломки Маджонг. Игра развивает не только память, но и наблюдательность. Непривычные китайские символы помогают активизировать отдел мозга, отвечающий за ассоциативное мышление», - предложила врач Старкова.

Клинический психолог, психотерапевт, судебный эксперт Татьяна Коробова порекомендовала обратить внимание и на изучение какого-либо иностранного языка. В этом случае тоже запускается активизация участков мозга, связанных с обработкой и запоминанием нужной информации. Вдобавок при изучении языка требуется повышенное внимание к деталям и правилам - хорошая «прокачка» мозга.