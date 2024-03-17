Опасный продукт, который повышает риск развития рака

Ученые из Великобритании провели исследование и обнаружили, что употребление красного мяса сверх нормы увеличивает риск развития онкологии. Выводы опубликовала Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

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Исследователи обнаружили связь между ростом заболеваемости раком кишечника, а также диабетом второго типа и употреблением в пищу красного мяса. Увеличение потребления за последние 20 лет таких видов мяса как козлятина, свинина, говядина и баранина сопоставляется с увеличением случаев онкологии.

Британские ученые изучили данные 154 стран за период с 1993 по 1995 годы и с 2016 по 2018 годы, обнаружив, что смертность от рака выросла на 75 %. Особенно это проявляется в тех государствах, где красное мясо едят в избыточном количестве, например, в Нидерландах, Хорватии, Греции, ОАЭ, Сингапуре, а также на Багамах и Сейшельских островах.

Специалисты порекомендовали ограничить в рационе питание количество красного мяса до 70 граммов в день, в особенности мясных продуктов, которые обрабатываются на производствах.

Ранее врач-онколог Беслан Балкаров назвал симптомы рака кишечника. Риск развития данной онкологии увеличивается с возрастом, также вероятность его появления может вызвать наследственность. Рак кишечника чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и одним из симптомов является дискомфорт в данной области, спазмы или метеоризм.