Городские жители почти лишись способности усваивать целлюлозу

Израильские ученые из Университета Бен-Гуриона и других научных учреждений изучили микробиом кишечника человека, чтобы выяснить, как его состав влияет на способность усваивать различные виды пищевых волокон. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

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С помощью компьютерного анализа ДНК специалисты идентифицировали 25 геномов жвачных животных и 22 генома человека. Оказалось, что у людей существует четыре отдельные группы микробов, переваривающих целлюлозу.

Ученые выяснили, что распространенность разлагающих целлюлозу микроорганизмов меняется вместе с рационом.

У приматов частота этих бактериальных штаммов составляет 30-40%.

У живущих в сельской местности людей, потребляющих много клетчатки, около 20% кишечных микробов могут расщеплять целлюлозные волокна.

А у жителей городов в промышленно развитых странах таких микроорганизмов оказалось лишь 5% от общего разнообразия.