Что повышает риск развития у мужчин бокового амиотрофического склероза

В статье, опубликованной в Journal of the Neurological Sciences, отмечается, что определённые виды увлечений могут плохо сказаться на здоровье мужчин. Среди них, например, игра в гольф.

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Новое исследование показало, что работа в саду или во дворе, игра в гольф, работа с деревом и охота связаны с более высоким риском возникновения у мужчин бокового амиотрофического склероза, или БАС.

В рамках этого исследования учёные опросили 400 человек с БАС и ещё почти 300 здоровых человек на предмет их хобби и увлечений, которые не связаны с работой.

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Выяснилось, что игра в гольф повышает риск столкнуться с этой болезнью в три раза. И это касается именно мужчин. Участие в садоводстве, работа во дворе, работа с деревом, охота тоже были связаны с более высокой вероятностью развития БАС.

Работа в саду, во дворе, игра в гольф опасны для здоровья из-за пестицидов. Что касается деревообработки, то в этом случае более высокий риск развития бокового амиотрофического склероза связан с воздействием формальдегида.

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