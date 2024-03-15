ГМО коров решили использовать для производства инсулина ради людей с диабетом

Благодаря недавней разработке диабетики во всем мире скоро получат новый источник жизненно важного инсулина. Исследователи успешно произвели молоко, содержащее человеческий инсулин, в генетически модифицированных коровах.

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Миллионы людей во всем мире, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, не имеют доступа к инсулину — важнейшему лекарству для больных диабетом 1 и 2 типа. Ученые из Университета Иллинойса и Университета Сан-Паулу создали ГМО корову, содержащую человеческий сегмент ДНК, кодирующий проинсулин (предшественник инсулина), которая вырабатывает человеческий инсулин в своем молоке.

Молочные железы коров являются естественными фабриками по производству белка, что обеспечивает экономически эффективный и масштабируемый метод производства. Вставка человеческой ДНК предназначена для экспрессии только в тканях молочной железы, что исключает присутствие инсулина в других частях тела коровы. По предварительным расчетам, одна корова может производить достаточно инсулина, чтобы обеспечить потребности диабетика в течение многих лет.

Исследователи планируют создать трансгенное стадо путем селекции. Правда, перед этим нужно решить вопрос эффективной системы очистки и получение разрешений регулирующих органов.

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