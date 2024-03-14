Ученые обнаружили белок, позволяющий ощутить холод

Сделать такое открытие позволило исследование, проведенное на мышах.

© pxhere

Специалисты смогли определить кожные датчики, обнаруживающие горячие и теплые стимулы. А вот обнаружить датчики холода оказалось труднее.

Ранее нейробиологи Мичиганского университета нашли белок на определенных сенсорных нейронах крошечного круглого червя Caenorhabditis elegans, который заставляет животных избегать температур в диапазоне от 17 до 18 градусов.

Данные нового исследования показали, что аналогичный белок у млекопитающих позволяет им также чувствовать холод.