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Ученые обнаружили белок, позволяющий ощутить холод

Сделать такое открытие позволило исследование, проведенное на мышах.

Ученые обнаружили белок, позволяющий ощутить холод
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Специалисты смогли определить кожные датчики, обнаруживающие горячие и теплые стимулы. А вот обнаружить датчики холода оказалось труднее.

Ранее нейробиологи Мичиганского университета нашли белок на определенных сенсорных нейронах крошечного круглого червя Caenorhabditis elegans, который заставляет животных избегать температур в диапазоне от 17 до 18 градусов.

Данные нового исследования показали, что аналогичный белок у млекопитающих позволяет им также чувствовать холод.

Наука