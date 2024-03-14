Ученые нашли неожиданный плюс пандемии COVID-19

Штамм гриппа B «Ямагата» исчез на фоне введения мер борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что по схожей схеме можно будет избавиться и от других вариаций гриппа, но одной из главных проблем остаются способы передачи вирусов.

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По данным агентства, тотальный запрет на массовые мероприятия и самоизоляция, а также ношение масок, использование антисептиков и, как конечный итог, резкое снижение контактов человека с другими людьми привели к тому, что в мире исчез штамм гриппа B «Ямагата». Этот вариант гриппа входил в четверку самых распространенных возбудителей глобальных пандемий на протяжении последних десятилетий.

Ограничения по COVID нанесли ему убийственный удар, который выбил его из строя, — пояснил Ян Барр, замдиректора Сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу.

Такая ситуация навела ученых на мысль, что подобным образом можно будет избавиться и от других источников заражений, являющихся возбудителями массовых эпидемий. Однако одной из главных проблем такого метода остается тот факт, что далеко не все вирусы передаются от человека к человеку, поскольку нередко переносчиками являются животные.