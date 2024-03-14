Американские ученые предлагают решить проблему бесплодия с помощью третьего родителя

Ученые ищут новые методы борьбы с бесплодием. Так, американские ученые предлагают использовать для оплодотворения генетический материал трех человек.

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В частности, исследования с использованием методов генной инженерии, проведенное учеными из Центра эмбриологии и генной терапии при орегонском Университете общественного здоровья и медицинской науки, показало, что это может стать потенциально перспективной методики лечения бесплодия.

Метод состоит из нескольких этапов. Сначала из яйцеклетки извлекается ядро, содержащее только половинный набор хромосом. После она внедряется в яйцеклетку другого организма.

Затем ученые перепрограммируют клетки кожи, чтобы получить яйцеклетки или сперматозоиды. Следующий этап подразумевает удаление половины хромосом из клеток кожи, чтобы генетический набор стал соответствовать половинному набору ядра яйцеклетки.

Затем эту яйцеклетку оплодотворяют обычным сперматозоидом. Полученный эмбрион будет содержать генетический материал от трех родителей. Этот подход предоставляет новые возможности для преодоления препятствий, связанных с бесплодием.