Стало известно худшее время дня для организма человека

Ученые Мичиганского университета обнаружили, что 5 часов утра официально являются худшим временем суток в зависимости от настроения, циркадных часов и других факторов. Об этом говорится в исследовании, опубликованным в медицинском издании PLOS Digital Health Journal.

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По оценке исследователей, в эти шестьдесят минут, с 5 до 6 утра, люди сообщали о своем худшем настроении независимо от того, когда они проснулись.

Напротив, согласно исследованию, в 17 часов большинство людей находятся в самом лучшем настроении. "Настроение естественным образом меняется с самой низкой точкой утром и самой высокой вечером, независимо от сна", - пояснил Бенджамин Шапиро, психиатр и ведущий автор исследования.

Ученые использовали результаты размещенного на телах пациентов устройства для отслеживания здоровья, чтобы измерить непрерывную частоту сердечных сокращений, количество шагов, данные о сне и ежедневные оценки настроения. Измерение частоты сердечных сокращений и движения интернов позволило ученым оценить их циркадное время, а также время бодрствования.

"Мы обнаружили, что настроение подчиняется ритму, связанному с внутренними часами организма, и влияние этих часов увеличивается по мере того, как кто-то дольше бодрствует", - сказал старший автор исследования Дэнни Форгер.

Исследователи также обнаружили, что, наряду с вышеупомянутой корреляцией времени и настроения, настроение участников ухудшалось по мере того, как дольше они бодрствовали.