Ученые выявили, почему появляется алкогольная зависимость

Алкогольная зависимость — это тяжёлая болезнь, с которой сталкиваются многие люди — напрямую или косвенно. Учёные постоянно пытаются докопаться до причин такой тяги к саморазрушению, и оказалось, что помимо генетики на склонность к зависимостям влияют и бактерии.

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Какую причину алкоголизма открыли учёные

Учёные из Швейцарии и США выяснили, что на предрасположенность к зависимостям — алкогольной или наркотической — влияет качество кишечных бактерий. Если микробиом в кишечнике в основном состоит из полезных бактерий, то и зависимость не проявляется, а вот если в кишечнике преобладают вредные бактерии, то склонность к алкоголю или психотропам увеличивается.

Как учёные выяснили причину алкоголизма

Нейробиолог из университетской больницы Лозанны в Швейцарии Бенджамин Бутрел вместе со своей командой выяснил, что крысы могут страдать от зависимостей. Исследователи взяли 59 крыс и давали им алкоголь, чтобы посмотреть, появится ли тяга.

Постепенно учёные усложняли квест, заставляя крыс то работать ради алкоголя (жать на рычаг), то испытывать боль (от удара током). До конца эксперимента дошли заядлые алкоголики. И оказалось, что состояние их кишечника сильно отличалось от кишечника собратьев, которые бросили пить раньше.

Психиатр Дрю Кирали из Университета Уэйк Форест в Северной Каролине, США, проверил утверждение, что микробиом кишечника влияет на зависимость. Он со своей командой планомерно уничтожил полезные бактерии в кишечнике части крыс, и оказалось, что у них тяга к психотропам проявилась сильнее, чем у собратьев со здоровым кишечником.

Ранее нарколог рассказывал, какая доза алкоголя в неделю говорит о начальной стадии алкоголизма. Проверить себя можно здесь.