Мягкий пластырь вернул речь людям с нарушениями голоса

Американские ученые представили инновационный пластырь, который может помочь людям, лишенным голоса, снова заговорить. Устройство использует искусственный интеллект, чтобы фиксировать движения мышц горла и преобразовывать их в речь.

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Небольшой эластичный пластырь крепится к коже. Он является водонепроницаемым и миниатюрным (размером с монету), а по весу не превышает семи граммов.

Пластырь преобразует движения мышц гортани в электрические сигналы, которые затем переводятся в речь алгоритмом машинного обучения. Он эффективно работает, даже если у пациента повреждены голосовые связки.

Команда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе протестировала пластырь на восьми добровольцах. Им предложили произнести несколько фраз. При этом они не только стояли, но также ходили и бегали, показав способность устройства работать во время движения.

Пластырь смог верно считать фразы в 95% случаев. Ученые отметили, что пока он воспроизводит только заранее записанные предложения. Но в будущем более совершенные алгоритмы помогут устройству распознавать любые движения мышц гортани, сообщает Agence France-Presse.