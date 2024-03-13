Ученые рассказали, как усилить чувство счастья

Ученые выяснили, что человек способен натренировать себя чаще испытывать чувство счастья. Так, по заявлению исследователей из университета Бристоля в Великобритании, человек становится счастливее, если дарит подарки, общается с незнакомыми людьми, гуляет на природе и придерживается оптимистичного мышления.

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Об этом говорится в журнале Higher Education.

По мнению ученых, «тренировка» способности испытывать счастье подобна работе над физической формой в спортивном зале. Как и занятия спортом, выполнение упражнений для достижения счастья не гарантирует, что это чувство сохранится навсегда, однако улучшить свое настроение поможет.

Аналогичным образом ощущение счастья тесно связано с работой над психическим здоровьем, поскольку действия, приносящие радость, активизируют центры вознаграждения в мозге. Это в свою очередь дает силы и эмоциональный подъем из-за выработки гормона счастья.