Влияет ли длительное использование мобильного телефона на риск развития рака?

Каждое новое поколение мобильных телефонов вызывает дискуссии о потенциальной канцерогенности воздействия радиочастотных электромагнитных полей. Когортное исследование «Мобильные телефоны и здоровье» (COSMOS) было специально разработано для получения максимально полной информации.

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Как сообщают авторы, ранее полученных данных было недостаточно, чтобы сделать вывод о последствиях длительного и интенсивного использования мобильных телефонов. Предыдущие эпидемиологические исследования рака и использования мобильных телефонов в основном представляли собой исследования «случай-контроль», что подразумевает ретроспективный сбор информации о воздействии посредством интервью или анкетирования.

В данном случае авторы работы набрали 264 574 участника из Дании, Финляндии, Нидерландов, Швеции и Великобритании в 2007–2012 годах. Базовый опросник оценивал историю использования мобильных телефонов в течение всей жизни. Также участники дали согласие на получение информации об использовании ими мобильных телефонов от своих операторов. В дальнейшем за участниками наблюдали через популяционные онкологические регистры для выявления случаев глиомы, менингиомы и акустической невромы во время последующего наблюдения. Средняя продолжительность наблюдения составила 7,12 года.

«Мы не обнаружили никаких доказательств того, что длительное или интенсивное использование мобильных телефонов связано с риском глиомы, менингиомы или акустической невромы, хотя результаты по менингиоме и акустической невроме основаны на небольшом количестве случаев. Наши результаты на сегодняшний день, а также другие доступные научные данные позволяют предположить, что использование мобильных телефонов не связано с повышенным риском развития этих опухолей», – сделали вывод авторы.

Кроме этого, они отмечают, что современные мобильные телефоны существенно отличаются от тех, с которыми сталкивались участники когорты COSMOS.