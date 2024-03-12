Как мы ощущаем холод — ученые выделили биологический механизм

Исследователи из Мичиганского университета выделили белок, который позволяет млекопитающим чувствовать холод, заполнив давний пробел в знаниях о сенсорной биологии. Результаты опубликованы в Nature Neuroscience, они помогут понять, почему разные люди по-разному переносят холод.

© Naukatv.ru

Изучение этих живых датчиков температуры началось более 20 лет назад, с первым открытием термочувствительного белка TRPV1. С тех пор обнаружили белки, которые чувствуют горячее, теплое и прохладное, но что помогает ощущать температуру ниже 15°C, было неизвестно.

И вот ученые выделили и датчик холода у млекопитающих: белок под названием GluK2. У ГМ-мышей отключили ген, который производит это белок. В серии экспериментов обнаружилось, что такие мыши нормально реагировали на высокие, средние и прохладные температуры, но не проявляли никакой реакции на настоящий холод.

GluK2 экспрессируется не только в сенсорных нейронах периферической нервной системы, но и в нейронах головного мозга, где он получает химические сигналы для облегчения связи между клетками. Авторы считают, что вторая его функция появилась в истории эволюции гораздо позже, чем первая. Ген GluK2 имеет родственников на протяжении всего эволюционного древа, начиная с одноклеточных бактерий, у которых мозга совсем нет, зато есть потребность одновременно чувствовать и температуру, и химические вещества вокруг.

Открытие может помочь пациентам, например, больные раком, получающие химиотерапию, часто испытывают болезненные реакции на холод. Понимание механизма такой реакции открывает путь для создания новых лекарств.

Как мы ощущаем время? Почти буквально сквозь пальцы — открытие нейрофизиологов

Запахи искажают восприятие цвета — доказывают нейробиологи

В носу человека нашли отдельные рецепторы для восприятия запаха конюшни